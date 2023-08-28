Студенты ПИУ РАНХиГС стали участниками образовательного форума Президентской академии

Фото: РАНХиГС

В стенах московского кампуса РАНХиГС прошел образовательный форум в рамках Всероссийской студенческой олимпиады «Я-профессионал». В этом году площадка объединила 85 студентов из 30 регионов страны, среди которых – победители и призёры олимпиады по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Продюсирование».

Самая большая команда была представлена студентами Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. В её состав вошли Никита Мохан, Андрей Ноздров, Екатерина Тулякова, Хейранса Зейналова, Инна Алемпьева, Константин Захаров и Егор Москалёв.

С приветственным словом к участникам обратился ректор РАНХиГС и генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он отметил, что на сегодняшний день стоит стратегическая задача по подготовке вузами, компаниями и государственными органами будущих управленцев, лидеров и наставников, которые будут иметь возможность нестандартно мыслить и искать креативные подходы к актуальным задачам.

Для студентов была подготовлена насыщенная программа: интерактивные лекции, мастер-классы, экскуссии в Союзмультфильм, Музей кино и Музей гаража специального назначения ФСО России, стратегические сессии с экспертами, профессиональные игры, которые позволили участникам ближе познакомиться с выбранными специальностями.

«Второй год подряд мне удается обменяться опытом и идеями с молодыми профессионалами в области государственного управления, социологии, педагогики из 30 регионов. И всех нас связывает что-то общее. Наверное, это желание развиваться и прилагать все свои знания и умения во благо страны.

Мероприятия в рамках форума позволили мне определить новые точки саморазвития гибких и твердых навыков, задать интересующие вопросы федеральным экспертам по тенденциям в нашей стране, которые складываются в новых геополитических условиях», - рассказал о своём участии в направлении «Государственное и муниципальное управление» Егор Москалёв.

Впечатлениями поделился и участник направления «Продюсирование» Никита Мохан: «Нам была представлена платформа для обсуждения процессов и технологий создания и реализации различных проектов в сфере кино, театра, музыки, медиа и других форм искусства и развлечений. Так, на одной из образовательных сессий мы говорили о разработке креативных концепций, привлечении финансирования, об управлении производством и маркетинговых стратегиях. Хочу отметить, что сейчас я всё больше начал задумываться о развитии своих навыков в этой сфере, а форум и его программа только усилили желание. Более того, здорово, что перед нами выступали эксперты, которым действительно было что нам рассказать и чем поделиться!».