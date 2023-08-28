Василий Буцких призвал УК переходить на отечественные мессенджеры

Общественник подчеркнул, что даже несмотря на очевидное удобство, всегда возникает вопрос безопасности тех приложений и иностранных мессенджеров, в которых домовые чаты заведены и функционируют

Энгельсские общественники предложили повысить информационную открытость районных управляющих компаний с помощью мессенджера от социальной сети ВКонтакте и перенять опыт регионов, где такая практика взаимодействия жителей и представителей УК уже показала позитивный результат.

«Для нас всех домовые чаты уже не что-то необычное, а норма и привычная реальность, с которой мы, даже люди старшего поколения, научились обращаться. Оперативно узнавать новости дома, передавать показания приборов учета, обращаться напрямую к своей управляющей компании, если нужно, оставлять заявки на какие-то аварийные работы и так далее. Одним словом, удобно!» — поделился мнением Василий Буцких, председатель Общественного совета района.

Общественник подчеркнул, что даже несмотря на очевидное удобство, всегда возникает вопрос безопасности тех приложений и иностранных мессенджеров, в которых домовые чаты заведены и функционируют.

«При первой возможности нужно переходить на отечественные платформы, чтобы обезопасить свои данные и сохранить простоту и удобство коммуникации», — высказался Буцких.

В ряде российских регионов, в том числе и в Саратовской области, УК пришли в ВК. Опыт работы в VK мессенджере уже начали перенимать управляющие компании Саратова. К ним присоединяются и энгельсские организации, готовые вести конструктивное сотрудничество с жителями многоквартирных домов в общедомовых чатах, созданных на отечественной платформе. О своих намерениях уже заявили компании «Домашний уют», «Жилсервис», «Гермес».

Как считает заместитель руководителя Общественного Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве области Петр Баранников, перевод домовых чатов на российскую платформу ВКонтакте в перспективе поможет их интегрировать с системой ГИС ЖКХ, с которой уже работают управляющие организации, и которая предоставляет возможность проведения общих собраний собственников в онлайн-режиме.