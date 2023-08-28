Центр творчества для Коммуны: в Воскресенском районе отремонтировали ДК

Поздравить сельских жителей с радостным событием приехали депутаты партии "Единая Россия", творческие коллективы сёл района

После ремонта открылся дом культуры села Коммуна Воскресенского района.

Поздравить сельских жителей с радостным событием приехали депутаты партии "Единая Россия", творческие коллективы из Славянки, Чардыма, Усовки, Елшанки, Андреевки, Булгаковки и других сёл района.

Также в качестве поздравления народные песни для всех собравшихся исполнили солисты ансамбля "Балаган" Саратовской областной Филармонии им. А. Шнитке.

Ремонт сельского дома культуры стал возможен благодаря областной программе "50 домов культуры", инициированной партией "Единая Россия".

- Клуб в Коммуне по разным причинам долго не работал. Теперь, после ремонта, рассчитываю, что жители с. Коммуна будут проводить свой досуг в местном доме культуры: как взрослые, так и дети. Благо, теперь условия имеются. И управление культуры должно пойти навстречу людям. Ведь для этого оно и создано, - отметил глава Воскресенского района Денис Павлов.