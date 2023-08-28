Фото: Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области
За неделю спасатели Саратовской области приняли 29 тысяч вызовов. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области.
С 21 по 27 августа в службу 112 Саратов наибольшее число звонков поступало для вызова скорой помощи - 4 819 вызовов, а также полиции - 3 282.
9 311 вызовов потребовали экстренного реагирования, из них 1 080 – комплексного.
Кроме этого, немного реже требовалась помощь службы спасения – 494 вызова; пожарной службы – 328 вызовов; а также газовой службы – 247 вызовов.
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