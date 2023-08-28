В Балтайском районе перевернулась женщина на «Матизе». Об этом сегодня, 28 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел около 16:00 на дороге между селом Хватовка и Балтаем. Женщина за рулем автомобиля Daewoo Nexia не справилась с управлением, съехала с дороги опрокинулась.

В результате аварии 60-летняя пострадавшая с травмами госпитализирована в медучреждение.

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