В Самойловском районе «Гранта» опрокинулась в кювет-водитель в больнице

В Самойловском районе «Гранта» съехала с дороги и опрокинулась-водитель в больнице. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вчера, 27 августа, примерно в 8:00 на дороге между поселками Самойловка и Казачка. Там водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, после чего машина опрокинулась в кювет.

В результате, 49-летний водитель был госпитализирован в медучреждение.

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