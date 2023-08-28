В Самойловском районе «Гранта» опрокинулась в кювет-водитель в больнице

В Самойловском районе «Гранта» съехала с дороги и опрокинулась-водитель в больнице. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вчера, 27 августа, примерно в 8:00 на дороге между поселками Самойловка и Казачка. Там водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, после чего машина опрокинулась в кювет.
В результате, 49-летний водитель был госпитализирован в медучреждение.
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