Регоператор ликвидирует бестарный вывоз ТКО в селах Правобережья

К концу текущей недели ранее закупленные контейнеры будут расставлены по местам накопления ТКО в соответствии с рекомендациями районных администраций

Саратовский филиал АО «Ситиматик» завершает перевод 105 сел правобережных районов области с бестарного на контейнерный вывоз ТКО. К концу текущей недели ранее закупленные контейнеры будут расставлены по местам накопления ТКО в соответствии с рекомендациями районных администраций.

Последняя партия из более 420 контейнеров объемом 1,1 куб. расставляется в селах Аркадакского, Аткарского, Базарно-Карабулакского и Балашовского районах. В целом в 59 населенных пунктах этих районов будет ликвидирован бестарный вывоз отходов. До этого новые контейнеры появились в 46 населенных пунктах Екатериновского, Лысогорского, Романовского и Ртищевского районов. Таким образом текущая потребность районов Правобережья в контейнерах для ТКО будет обеспечена на 100%.

Напомним, что расстановка контейнеров в населенных пунктах Саратовской области является важной частью работ по развитию коммунальной инфраструктуры региона. За счет этих мероприятий будет повышена эффективность работы отрасли и созданы более благоприятные условия для жителей Саратовской области.