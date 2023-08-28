За выходные в Саратовской области поймали 21 нарушителя правил охоты. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства регионального правительства.
Инспекторы с сотрудниками Росгвардии и полиции с начала сезоны охоты провели 40 рейдов в охотничьих угодьях.
Проверки показали о большом количестве нарушений правил охоты. Наиболее частое - отсутствие разрешения.
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