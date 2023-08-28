В Балаково при столкновении с кроссовером женщина на «Матизе» попала в больницу. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вчера, 27 августа, в 14:50. На улице Академика Жук столкнулись два автомобиля. За рулем кроссовера Audi Q5 сидел 27-летний мужчина, автомобилем Daewoo Matiz управляла 35-летняя женщина. В результате аварии гражданку госпитализировали в медицинское учреждение.

Кто является виновником ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

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