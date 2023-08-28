Вирус АЧС не обнаружен

Все исследования проведены по обращениям заказчиков – производителей мясной продукции

В период с 17 по 24 августа отделом молекулярных исследований Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены исследования 64 проб животноводческого сырья на выявление африканской чумы свиней (АЧС) в целях предупреждения попадания возбудителя заболевания на пищевые перерабатывающие предприятия Саратовской области.

Лабораторный анализ образцов выполнен методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Все исследования проведены по обращениям заказчиков – производителей мясной продукции.

Наличие ДНК вируса АЧС не выявлено.

Испытания осуществлены согласно нормативным документам и в соответствии с областью аккредитации лаборатории.

Саратовская испытательная лаборатория продолжает контроль эпизоотического состояния территории зоны обслуживания по африканской чуме свиней.