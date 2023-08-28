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НовостиОбщество28 августа 2023 3:58

«День и ночь отрабатывайте все»: Володин раскритиковал темпы разработки проекта по восстановлению энгельсского Дома офицеров

Володин возмутился отсутствию проекта на восстановление Дома офицеров в Энгельсе
Елена Маркелова
Помочь восстановить историческое здание Дома офицеров местные жители попросили Володина в 2019 году

Помочь восстановить историческое здание Дома офицеров местные жители попросили Володина в 2019 году

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обсудил с областными чиновниками и градозащитниками планы по восстановлению и реставрации гарнизонного Дома офицеров в Летном городке Энгельса. Его возмутили нерасторопность и непрофессиональный подход проектировщиков, которые по сей день не подготовили проект.

Политик подчеркнул, что на реставрационные работы из федерального бюджета еще 1 января было выделено почти 700 миллионов рублей. «Если только не поправите ситуацию, в список будете включены и нигде не получите заказы. Вы этого добиваетесь? Садитесь и день и ночь отрабатывайте все», – обратился Вячеслав Володин к ответственным лицам.

Он призвал региональных чиновников, отвечающих за реставрацию, незамедлительно выполнить проект и скорректировать сроки строительства.

Напомним, помочь восстановить историческое здание Дома офицеров местные жители попросили Володина в 2019 году. При поддержке спикера федерального заксобрания было принято решение о возвращении первозданного облика историческому зданию.