Боец из Дергачевского района Эльдар Мурзагалиев погиб в СВО при исполнении военного долга

Церемония прощания с Эльдаром Мурзагалиевым состоится сегодня в поселке Мирный

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Эльдар Мурзагалиев. Печальную весть сообщил глава Дергачевского района Сергей Мурзаков.

Сослуживцы характеризуют бойца дисциплинированным воином, верным товарищем, целеустремленным, жизнерадостным и общительным человеком.

Церемония прощания с Эльдаром Мурзагалиевым состоится сегодня в поселке Мирный у сельского Дома культуры. Время начала церемонии в 10 часов 30 минут.