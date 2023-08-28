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НовостиПолитика28 августа 2023 3:44

Боец из Дергачевского района Эльдар Мурзагалиев погиб в СВО при исполнении военного долга

Саратовец Эльдар Мурзагалиев погиб в ходе спецоперации
Елена Маркелова
Церемония прощания с Эльдаром Мурзагалиевым состоится сегодня в поселке Мирный

Церемония прощания с Эльдаром Мурзагалиевым состоится сегодня в поселке Мирный

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Эльдар Мурзагалиев. Печальную весть сообщил глава Дергачевского района Сергей Мурзаков.

Сослуживцы характеризуют бойца дисциплинированным воином, верным товарищем, целеустремленным, жизнерадостным и общительным человеком.

Церемония прощания с Эльдаром Мурзагалиевым состоится сегодня в поселке Мирный у сельского Дома культуры. Время начала церемонии в 10 часов 30 минут.