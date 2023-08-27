Фото: Госавтоинспекция Саратова

В саратовском микрорайоне ВСО мужчина на иномарке сбил ребенка. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает городская Госавтоинспекция.

Инцидент произошел сегодня в 16:36 на 3-м Московском проезде. 60-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo сбил ребенка. Пострадавшего 8-летнего мальчика госпитализировали в медицинское учреждения.

Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.

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