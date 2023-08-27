Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"
В Балашове больше двух месяцев идут поиски пропавшей 35-летней девушки. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Как сообщают волонтеры, последний раз Юлию Рекечинскую видели 21 июня.
Приметы пропавшей: голубые глаза, темно-русые волосы, рост 160 сантиметров, плотное телосложение.
Тех, кто владеет какой-либо информацией о Юлии Рекечинской просят позвонить по номеру 8 800 700 54 52.
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