Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Балашове больше двух месяцев идут поиски пропавшей 35-летней девушки. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Как сообщают волонтеры, последний раз Юлию Рекечинскую видели 21 июня.

Приметы пропавшей: голубые глаза, темно-русые волосы, рост 160 сантиметров, плотное телосложение.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о Юлии Рекечинской просят позвонить по номеру 8 800 700 54 52.

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