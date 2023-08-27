Фото: Архив КП
В Заводском районе Саратова отключили воду на двух улицах. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».
Из-за повреждений на водопроводе по адресу 1-й Тульский проезд, 2 абоненты улиц 1-й Тульский проезд и Каспийская остались без воды.
Восстановить подачу ХВС обещали к 20:00.
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