Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2023 9:15

В Балаково ищут высокого худого 54-летнего мужчину

Последний раз Вячеслава Козлова видели 12 августа
Нарина Балаян
Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Балаково ищут высокого худого 54-летнего мужчину. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Рост пропавшего Вячеслава Козлова 184 сантиметра, худощавое телосложение, глаза серо-голубые, черные с проседью волосы.

Последний раз горожанина видели 12 августа.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.