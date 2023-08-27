Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Балаково ищут высокого худого 54-летнего мужчину. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Рост пропавшего Вячеслава Козлова 184 сантиметра, худощавое телосложение, глаза серо-голубые, черные с проседью волосы.

Последний раз горожанина видели 12 августа.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

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