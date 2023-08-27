Фото: Архив КП

Саратовцев предупредили о сильном ветре. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает городская администрация.

Предстоящей ночью ожидается холодный ветер северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем ветер будет дуть с севера 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.

По этой причине чиновники предположили о возможных ДТП и риске обрыва проводов.

Ночью и днем прогнозируется переменная облачность. В ночные часы столбик термометра покажет от +11 до +13 градусов, днем температура воздуха поднимется до +20 градусов.

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