Фото: архив КП
В поселке Жасминный и на трех улицах Ленинского района отключили воду. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает компания «КВС».
Из-за лопнувших труб холодную воду отключили жителям поселка Жасминный. Кроме того, подача водоснабжения прекращена по адресам:
– улица Строителей; – улица Гвардейская, 9, 9а, 11; – улица Майская (частный сектор).
Завершение ремонтных работ планируется к 20:00.
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