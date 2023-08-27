Фото: архив КП

В поселке Жасминный и на трех улицах Ленинского района отключили воду. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает компания «КВС».

Из-за лопнувших труб холодную воду отключили жителям поселка Жасминный. Кроме того, подача водоснабжения прекращена по адресам:

– улица Строителей; – улица Гвардейская, 9, 9а, 11; – улица Майская (частный сектор).

Завершение ремонтных работ планируется к 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.