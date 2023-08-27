Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области легковушка столкнулась с грузовым автомобилем. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вчера, 26 августа, в Красноармейском районе на трассе Саратов-Камышин. Недалеко от села Меловое легковой автомобиль Chevrolet Aveo столкнулся грузовой машиной «Газель». За рулем иномарки сидела 35-летняя женщина, грузовиком управлял 25-летний водитель.

В результате аварии 9-летняя девочка из иномарки госпитализирована в медицинское учреждение. Виновника аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.

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