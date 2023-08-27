Фото: Архив КП
Жители Волжского района Саратова до вечера остались без воды. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».
Из-за повреждений водопровода на улице Первомайская 47/53 воду отключили абонентам пяти улиц:
-улица Первомайская (от Соборной до Октябрьской);
-улица Григорьева (от Соборной до Мичурина);
-улица Некрасова и Комсомольская (от Волжской до Московской);
-улица Волжская (от Мичурина до Некрасова).
Восстановление подачи ХВС планируется к 20:00.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.