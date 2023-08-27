Фото: Архив КП

Жители Волжского района Саратова до вечера остались без воды. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Из-за повреждений водопровода на улице Первомайская 47/53 воду отключили абонентам пяти улиц:

-улица Первомайская (от Соборной до Октябрьской);

-улица Григорьева (от Соборной до Мичурина);

-улица Некрасова и Комсомольская (от Волжской до Московской);

-улица Волжская (от Мичурина до Некрасова).

Восстановление подачи ХВС планируется к 20:00.

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