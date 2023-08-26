Панков: Не ленты резать, а улучшать условия для обучения детей

Фото: Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» предложил коллегам посетить в День знаний школы, не избалованные вниманием власти. И рассказал, что поедет в одну из сельских школ Заволжья.

- Скоро 1 сентября. Многие дети впервые начнут путешествие в страну Знаний. В этот день много хороших слов и пожеланий выскажут ученикам. Хочу предложить коллегам посетить школьные линейки не в новых и отремонтированных школах. Причём, построенных не с помощью представителей власти, а возможно даже вопреки им.

Вместо этого было бы правильно обрадовать родителей, учителей и учеников в школах, не избалованных вниманием власти. Где можно вместе обсудить возможности развития технического состояния школы. И улучшение условий для обучения детей.

Сам поеду в одну из сельских школ Заволжья. В том районе, откуда начинается наша страна. Вместе с родителями и учителями посмотрим, какие есть сложности, и чем надо помочь, - подчеркнул Николай Панков.

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