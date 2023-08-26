В рамках проекта «Университетские смены» в СГЮА приехали дети из ЛНР

Фото: СГЮА

В рамках федерального проекта «Университетские смены», который реализуется

при поддержке Минобрнауки России и Минпросвещения России, в Саратовскую

государственную юридическую академию приехали 43 школьника из Луганской

Народной Республики.

В течение десяти дней сотрудники и студенты академии в рамках насыщенной

образовательной и культурной программы проводят мастер-классы и тренинги, знакомят

ребят с историей, традициями и достижениями СГЮА, с учебной, научной, спортивной и

творческой жизнью вуза, многочисленными студенческими организациями.

Вчера ребята побывали в главных корпусах академии и познакомились с ее

инфраструктурой: посетили интерактивный музей истории вуза, зал судебных заседаний,

студенческий кластер, попробовали себя в роли журналиста в студенческом медиацентре

SM Production, пообщались со студенческим активом.

Также участники проекта встретились и поговорили в формате открытого диалога с

ректором СГЮА, председателем Саратовского регионального отделения Российского

общества «Знание» Екатериной Ильговой.

«Приятно, что именно академия была выбрана в качестве одной из площадок для

реализации «Университетских смен». Это очень ответственный проект, потому что он

основывается на работе с ребятами из новых присоединенных территорий. И в этом

случае важно не просто увлечь их чем-то интересным, чтобы они вернулись домой с

хорошими впечатлениями, а в целом познакомить с регионом, городом, вузом, нашей

историей, традициями, культурой. Дать полноценное представление о том, какие

возможности для самореализации есть у них сейчас и в будущем, как у граждан России.

Среди наших юных гостей оказались и те, кто уже серьезно задумывается о том, чтобы

в будущем связать свою жизнь с юриспруденцией и служением Закону.

Нам этот формат работы знаком очень хорошо. В СГЮА уже на протяжении

двух лет реализуется социальный проект «Академия детям», в котором принимают

участие дети из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации. В том числе, к нам в гости уже приезжали и ребята из Донбасса. Открытый

диалог и общение на равных – это очень эффективный формат, благодаря которому

подростки быстрее адаптируются, раскрываются, проявляя искренний интерес к

студенческой жизни и вузу в целом», – отметила Екатерина Ильгова.

В программу смены вошли экскурсии по городу, командные спортивные игры и

командообразующие тренинги от специалистов Центра психологической поддержки

СГЮА, кинопоказы, квизы и квесты от студенческого педагогического отряда «Адаптер»,

вокальные и танцевальные мастер-классы от Центра развития студенческого творчества, а

также лекции от представителей Российского общества «Знание» и Российского движения

детей и молодежи «Движение первых».

«Мне было очень интересно побывать в месте, где изучают законы! Мы посетили

зал судебных заседаний, где студенты могут попробовать себя в роли судьи, прокурора,

адвоката и даже подсудимого. Кроме того, нам рассказали об истории этого вуза, его

выдающихся ученых. Самое яркое впечатление от студенческого кластера: тут

создаются различные крутые творческие, образовательные и волонтерские проекты.

Конечно, я еще окончательно не определился с выбором будущей профессии, но если это

будет юриспруденция, то теперь Саратовская государственная юридическая академия –

фаворит моего личного рейтинга юридических вузов!» – поделился впечатлениями

Евгений Панасов, участник проекта «Университетские смены» из г. Алчевска Луганской

Народной Республики.

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