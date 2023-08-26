В рамках проекта «Университетские смены» в СГЮА приехали дети из ЛНР

Фото: СГЮА
В рамках федерального проекта «Университетские смены», который реализуется
при поддержке Минобрнауки России и Минпросвещения России, в Саратовскую
государственную юридическую академию приехали 43 школьника из Луганской
Народной Республики.
В течение десяти дней сотрудники и студенты академии в рамках насыщенной
образовательной и культурной программы проводят мастер-классы и тренинги, знакомят
ребят с историей, традициями и достижениями СГЮА, с учебной, научной, спортивной и
творческой жизнью вуза, многочисленными студенческими организациями.
Вчера ребята побывали в главных корпусах академии и познакомились с ее
инфраструктурой: посетили интерактивный музей истории вуза, зал судебных заседаний,
студенческий кластер, попробовали себя в роли журналиста в студенческом медиацентре
SM Production, пообщались со студенческим активом.
Также участники проекта встретились и поговорили в формате открытого диалога с
ректором СГЮА, председателем Саратовского регионального отделения Российского
общества «Знание» Екатериной Ильговой.
«Приятно, что именно академия была выбрана в качестве одной из площадок для
реализации «Университетских смен». Это очень ответственный проект, потому что он
основывается на работе с ребятами из новых присоединенных территорий. И в этом
случае важно не просто увлечь их чем-то интересным, чтобы они вернулись домой с
хорошими впечатлениями, а в целом познакомить с регионом, городом, вузом, нашей
историей, традициями, культурой. Дать полноценное представление о том, какие
возможности для самореализации есть у них сейчас и в будущем, как у граждан России.
Среди наших юных гостей оказались и те, кто уже серьезно задумывается о том, чтобы
в будущем связать свою жизнь с юриспруденцией и служением Закону.
Нам этот формат работы знаком очень хорошо. В СГЮА уже на протяжении
двух лет реализуется социальный проект «Академия детям», в котором принимают
участие дети из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В том числе, к нам в гости уже приезжали и ребята из Донбасса. Открытый
диалог и общение на равных – это очень эффективный формат, благодаря которому
подростки быстрее адаптируются, раскрываются, проявляя искренний интерес к
студенческой жизни и вузу в целом», – отметила Екатерина Ильгова.
В программу смены вошли экскурсии по городу, командные спортивные игры и
командообразующие тренинги от специалистов Центра психологической поддержки
СГЮА, кинопоказы, квизы и квесты от студенческого педагогического отряда «Адаптер»,
вокальные и танцевальные мастер-классы от Центра развития студенческого творчества, а
также лекции от представителей Российского общества «Знание» и Российского движения
детей и молодежи «Движение первых».
«Мне было очень интересно побывать в месте, где изучают законы! Мы посетили
зал судебных заседаний, где студенты могут попробовать себя в роли судьи, прокурора,
адвоката и даже подсудимого. Кроме того, нам рассказали об истории этого вуза, его
выдающихся ученых. Самое яркое впечатление от студенческого кластера: тут
создаются различные крутые творческие, образовательные и волонтерские проекты.
Конечно, я еще окончательно не определился с выбором будущей профессии, но если это
будет юриспруденция, то теперь Саратовская государственная юридическая академия –
фаворит моего личного рейтинга юридических вузов!» – поделился впечатлениями
Евгений Панасов, участник проекта «Университетские смены» из г. Алчевска Луганской
Народной Республики.
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