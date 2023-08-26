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НовостиОбщество26 августа 2023 11:37

В Саратове открылся сезон охоты на пернатую дичь

В Саратовской области выдано более 2,5 тысяч разрешений на охоту
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сегодня, 26 августа, открылся сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщает Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Охотиться можно на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь, включая чибиса, бекаса, серую куропатку, вальдшнепа, вяхиря, перепела, утку и гуся.

Уже выдано более 2,5 тысяч разрешений на охоту, в том числе 305 разрешений через портал государственных услуг.

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