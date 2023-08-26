В Саратове открылся сезон охоты на пернатую дичь

Фото: архив КП
Сегодня, 26 августа, открылся сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщает Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.
Охотиться можно на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь, включая чибиса, бекаса, серую куропатку, вальдшнепа, вяхиря, перепела, утку и гуся.
Уже выдано более 2,5 тысяч разрешений на охоту, в том числе 305 разрешений через портал государственных услуг.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.