В Энгельсе жертвой мошенников стал 13-летний школьник

Фото: архив КП

В Энгельсе школьник, желая приобрести бесплатный промокод в игре, стал жертвой мошенников. Об этом сегодня, 26 августа сообщает региональное ГУ МВД.

По данным ведомства, вчера с заявлением в полицию Энгельса обратилась 38-летняя местная жительница. Её 13-летний сын хотел скачать в приложении популярного мессенджера игру на мобильный телефон и вступил в переписку с неизвестным, который предложил мальчику бесплатный промокод на игровую валюту. Далее под различными предлогами просил прислать фотографии банковских карт, а также коды, приходившие в смс-сообщениях на мобильный телефон. Таким образом, неизвестные перевели на пока неустановленный счет более 650 000 рублей, из которых 436 000 рублей были кредитные.

Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку.

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