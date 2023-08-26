В Саратове перекрыли 2-ю Садовую: изменения в схеме движения на три дня

В Саратове сегодня, 26 августа, на несколько дней изменится схема движения автобусов. Это связано с проведением земляных работ. С 09:00 сегодняшнего дня до 17:00 28 августа будет ограничено движение транспортных средств по улице 2-я Садовая между улицами Большая Садовая и Политехническая. Об этом сообщает администрация города.

Общественный транспорт будет совершать объезд перекрытой улицы. Изменится схема движения автобусов №№3, 18Д, 19, 23, 55, 55А, 57, 58, 60, 63 и 65.

В прямом направлении они будут объезжать участок по улице Большой Садовой - лице Беговой - улице Политехнической (остановка "Стрелка"). В обратном направлении - по схеме движения.

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