В Волжском районе Саратова пострадал подросток на питбайке

Несовершеннолетний получил травмы в результате ДТП на территории Волжского района Саратова.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 25 августа примерно в 14:45 у дома № 71 по улице Усть-Курдюмской столкнулись питбайк «Кайо» которым управлял 13-летний подростк и грузовая «Газель» с 37-летним водителем за рулем. В результате столкновения двухколесный транспорт отлетел в «Ниву» которой управлял 45-летний автомобилист

В результате ДТП юношу госпитализировали в больницу с травмами.

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