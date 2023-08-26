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НовостиОбщество26 августа 2023 7:37

В ходе спецоперации погиб 32-летний житель города Балаково Александр Ермолаев

Балаковский боец из отряда «Шторм Z» погиб в ходе спецоперации
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ходе спецоперации погиб 32-летний житель города Балаково Саратовской области Александр Ермолаев. Об этом сегодня, 26 августа, в соцсетях сообщил глава Балаковского района Сергей Грачев.

Александр родился в Балакове, учился в школе № 3. Добровольно вступил в ряды отряда «Шторм Z». 22 мая 2023 года пал при выполнении боевых задач.

Прощание с Александром состоится 27 августа в балаковском ритуальном центре «Обелиск». Церемония начнется в 10:30.

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