В ходе СВО погиб уроженец Вольского района Саратовской области Рушан Хаметов

Фото: издание "Вольск.ру" Фото: Светлана Курышева

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Вольского района Саратовской области Рушан Хаметов. Об этом сегодня, 26 августа сообщил портал «Вольск. ру». 30-летний военнослужащий пал смертью храбрых 22 августа в Запорожской области. Младший сержант служил механиком-водителем Шиханской мобильной бригады.

Рушан из многодетной семьи. Родился и окончил школу в селе Черкасском. Учился в сельскохозяйственном техникуме в Терсе. После срочной службы в армии заключил контракт. Служил в Сирии, затем в зоне СВО.

- У сержанта остались жена, мать и братья. О дате похорон пока неизвестно, тело в город Вольск еще не доставили, - рассказали на странице издания.

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