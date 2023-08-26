Роман Бусаргин: молодежь может решить любые социально значимые проблемы региона

Фото: Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с участниками молодежного образовательного форума «Хопер-2023» в рамках программы сопровождения молодёжи на государственной и муниципальной службе «ГосСтарт». Об этом сегодня, 26 августа, сообщает Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

Участниками встречи стали более 50 молодых людей 8 образовательных направлений. Они задали главе региона интересующие вопросы: от его наставника по жизни до открытия волонтерского корпуса Донбасса. Сквозной темой встречи стала тема развития кадрового потенциала региона и формирование необходимых компетенций у молодежи.

- Молодежь может решить любые социально значимые проблемы региона и страны в целом. Главное рассказать молодым людям о возможностях и перспективах развития, замотивировать их переносить свою энергию в социально важные сферы деятельности, в том числе и государственную службу. Для этого необходимо формировать институт наставничества и вовлекать молодежь в обсуждение социально-важных вопросов, - отметил по итогу встречи губернатор.

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