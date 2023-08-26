Под Саратовом на трассе столкнулись Daewoo и Renault

Фото: архив КП

В Гагаринском районе Саратова вечером 25 августа произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным облспаса, в 21:11 в службу «112» поступило сообщение, что на 277-м километре трассы «Сызрань - Волгоград» произошло столкновение автомобилей Daewoo и Renault.

В результате ДТП пострадали два человека из «Дэу». По данным ведомства, сотрудники службы спасения Саратовской области при помощи гидравлического инструмента деблокировали 48-летнего мужчину и транспортировали в машину скорой помощи в тяжелом состоянии для госпитализации. Так же реанимационной службой была госпитализирована женщина 47-летняя женщина.

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