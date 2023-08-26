Володин: в Саратовской области нужно развивать стройиндустрию

Вячеслав Володин осмотрел пристройку к лицею в Татищеве, где уже завершаются работы. Об этом сегодня, 26 августа, сообщается в телеграм-канале «Володин Саратов».

По обращениям жителей об увеличении учебных мест в образовательном учреждении к построена пристройка на 240 дополнительных мест. Она откроет свои двери 1 сентября и даст возможность открыть в школе группы продленного дня, кружки, секции и вести обучение в одну смену.

Вячеслав Володин напомнил, что в этом году в регионе будут введены в эксплуатацию 5 новых школ, в первом полугодии 2024 года – еще 2 школы. Спикер госдумы отметил, что материалы для строительства и оборудование могли бы производить в Саратовской области.

- Надо развивать стройиндустрию. Посмотрите, какой большой заказ мог бы быть размещен нашим саратовским предприятиям. Здесь должно быть производство всех и материалов, используемых для строительства школ, начиная от кирпича и железобетонных конструкций, металлоконструкций и заканчивая мебелью, оборудованием, – прокомментировал Вячеслав Володин.

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