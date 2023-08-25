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В саратовские школы к первому сентября придут новые учебники истории. Об этом сообщает Министерство образования области.

С 1 сентября школьники 10-х и 11-х классов начнут изучение истории по новым государственным учебникам. Благодаря поддержке главы региона Романа Бусаргина и депутатов Саратовской областной Думы в школы будет приобретено около 38 тысяч учебников «Всеобщая история» и «История России».

Новые издания разработаны по инициативе Президента России Владимира Путина и содержат достоверные факты великой истории нашей страны, подчеркивают ее роль во всемирной истории. Кроме того, отдельный раздел посвящен разъяснению причин начала СВО.

— В учебниках предыдущего поколения содержалось субъективное мнение каждого автора, использовались его персональные наработки и исследования. Но с появлением новых учебников история нашей страны будет едина для всех детей, — объяснил Сергей Геращенко, Начальник центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников СОИРО.

Также к началу следующего учебного года будут готовы учебники истории для 5-9-х классов.