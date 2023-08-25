Николай Панков во время визита в Хвалынск

Панков: Зачем подрядчики набирают объектов, если с ними не справляются?

В Хвалынске затянулось благоустройство общественной территории по проекту, победившему на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«На прошлой неделе работал в Вольском, Балаковском, Духовницком районах. В Хвалынск специально приехал на день раньше, посмотреть, как реализуется проект «Хвалынские истории».

До этого с подрядчиком виделись в Ивантеевском районе. Там они делают водоснабжение в селе. С большим отставанием от графика. Спросил, зачем набрали столько объектов, если не хватает людей и техники. Поэтому и в Хвалынске работа не идёт. Все раскопали и бросили. Ждут осенних дождей, наверно.

Такая практика уже сложилась. Составят график с запасом – до ноября, декабря. И говорят: «У нас еще много времени осталось». И перекидывают рабочих с объекта на объект. В итоге до дождей и холодов нигде ничего не готово. Вот и кладут асфальт на снег ночью, как с тротуарами на Садовой улице в Хвалынске. Чтобы в срок уложиться. А потом переделывают за свой счет.

Надо посмотреть, как эту практику пресечь. Может быть, ставить более жесткие сроки. Чтобы за работы брались только те, кто их потянет», - пишет Николай Панков.