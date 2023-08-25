фото: пресс-служба проекта

Сегодня станут известны победители фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART».

Сегодня, 25 августа Церемония закрытия с подведением итогов фестиваля пройдет сегодня в Кирове. Зрителем прямой трансляции сможет стать любой желающий, присоединившись к просмотру в 18:40 по московскому времени на сайте фестиваля.

Финалистами фестиваля «ФормART» созданы 14 граффити-работ в каждом регионе Приволжского федерального округа, посвященные Году педагога и наставника в России под единым брендом «Сила знания». По итогам отрисовки фото и видео с работами художников разместили на сайте фестиваля. Граффити финалистов оценивались экспертным жюри, а также путем народного голосования.

Среди финалистов конкурса - саратовское граффити «Школа будущего». Автор работы Вохидов Манучехр.

Победителей фестиваля отметят денежными призами:

I место — 200 тысяч рублей,

II место – 150 тысяч рублей,

III место – 100 тысяч рублей.