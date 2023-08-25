Сотрудниками ППС в Энгельсе выявили факт незаконного оборота наркотиков

Сотрудники ППС в Энгельсе задержали подозрительного мужчину, который хранил наркотики. В в ходе патрулирования ул. Чапаева полицейские задержали гражданина, который вел себя подозрительно, что-то тщательно искал около дома. У ранее судимого 24-летнего жителя Балаково, обнаружены два свертка с неизвестным веществом. Проведенное впоследствии исследование показало, что содержимое свертков является синтетическим наркотиком суммарной массой 3, 92 грамма. По предварительной информации наркотики задержанный приобрел через интернет для личного употребления.

Следствием МУ МВД России «Энгельсское» заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Гражданину избрана мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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