Рекламу мужского клуба на Привокзальной площади Саратова снимут по предписанию

УФАС поддержал позицию администрации по неуместности билборда с рекламой мужского клуба на Привокзальной площади. Об этом сегодня, 25 августа сообщает Саратовская мэрия.

Напомним, ранее комитет по архитектуре обратился в ФАС с требованием дать оценку этичности и пристойности содержания билборда, размещенного на Привокзальной площади города. Решением Управления федеральной антимонопольной службы по Саратовской области реклама мужского клуба «PRIVAT», признана ненадлежащей.

Рекламодателю выдано предписание до 1 сентября прекратить допущенное нарушение, кроме того, УФАС рассмотрит вопрос о привлечении его к административной ответственности.

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