Официально стартовал форум «Хопёр-2023» в Саратовской области

Фото: Министерство молодежной политики и спорта СО

В Саратовской области официально стартовал форум «Хопёр-2023». Об этом сегодня, 25 августа, сообщает Министерство молодежной политики и спорта региона.

Торжественное открытие началось с исполнения гимна России. В едином порыве голоса участников слились в один и разом пронеслись по площадке форума.

Почетными гостями церемонии стали: министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко, глава Балашовского района Павел Петраков, Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская.

-14 лет назад форум "Хопёр" впервые открыл свои двери для 30 инициативных молодых людей Балашовского района. Сегодня он объединяет более 1300 участников с 78 субъектов Российской Федерации и показывает отзывчивость и неравнодушие каждого из них. Ведь девиз форума "Вместе с лучшей молодежью!" только подчеркивает нашу сплоченность и работу на общее дело. Желаю вам провести это время с пользой, выиграть грант и реализовать свою идею в жизнь!, - поприветствовал участников форума Олег Дубовенко.

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