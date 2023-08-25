В Марксовском районе состоится Фестиваль в поддержку бойцов и участников СВО

Фото: Волонтерская группа «Za наших!»
В Марксовском районе состоится Фестиваль «Хлебная пристань» в поддержку бойцов и участников СВО.
На радио «Комсомольская Правда-Саратов» в передаче «Гость в студии» Глава Марксовского муниципального района Дмитрий Николаевич Романов и Руководитель инициативной группы "Zа наших" Подлесное – Маркс район Рамиль Ханяфиевич Нагин рассказали о крупнейшем в Саратовской области культурном событии – VII районном фестивале «Хлебная пристань».
Фестиваль «Хлебная пристань», как и любое масштабное мероприятие, каждый год обрастает своими традициями, главная из которых – из года в год перенимать лучшее и добавлять что-то новое.
Волонтерская группа «Za наших!» совместно с волонтерскими группами «Тепло женских рук» и «Мы Vместе Z» проведут мастер-классы по изготовлению индивидуальной маскировке, сетей, «панцирей» и сухого душа презентуют необходимое оборудование для обеспечения безопасности бойцов – участников СВО.
У гостей праздника будет возможность посетить выставку-презентацию продукции градообразующих предприятий Марксовского муниципального района, которые оказывают помощь нашим бойцам СВО.
Фестиваль пройдет под общим девизом патриотизма, единства и любви к родному краю.
Мероприятие состоится в городе Маркс 26 августа 2023 года, начало в 10:00.
Видео эфира доступно на нашем Youtube-канале «Транслятор» по ссылке.
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