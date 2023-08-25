Фото: архив КП Фото: Светлана Курышева

В пункте отбора на военную службу по контракту Саратова рассказали об изменениях в действующем законодательстве о контрактной службе.

У граждан призывного возраста появилась возможность выбора между срочной службой и службой по контракту, в военкомате пояснили, при каких условиях срок заключаемого контракта может быть год и менее. Заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Дудаков рассказал, что контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы.

Контракт о прохождении военной службы на один год может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе.

У отдельной категории граждан появилась возможность заключить контракт на срок меньше года, например, для пребывающих в запасе срок контракта может быть меньше года.

В случае участия в специальной военной операции граждане, ранее не служившие в армии по призыву, могут пройти военную службу по контракту сроком один год вместо срочной службы.

Напомним, в Саратовской области идет доукомплектование действующих воинских частей, принимающих участие в СВО. Кроме этого, формируются подразделения тылового обеспечения боевых частей. Особая роль в формировании новых подразделений отводится тем, кто подписал контракт с Министерством обороны России.

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