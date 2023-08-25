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НовостиОбщество25 августа 2023 10:06

Троих саратовских бойцов спецоперации наградили медалями

Трое военнослужащих СВО из Саратова получили государственные награды
Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Твои герои, Саратов!

Фото: Телеграм-канал Твои герои, Саратов!

Военнослужащие из Саратовской области удостоены госнаград за проявленный героизм.

Житель Ртищевского района Алексей Чихачев получил государственную награду «За боевые отличия». В мирной жизни он является сотрудником комплексного центра социального обслуживания населения Ртищевского района.

Двух жителей Калининского района Николая Колбасина и Сергея Лозанова наградили медалями «За Отвагу». Мужчины находятся на фронте с первых дней СВО.

Сергея Лозанова за героизм и верность солдатскому долгу ранее удостоили медалью Суворова и орденом Мужества.

Колбасин проходит службу по контракту. За проявленную храбрость и мужество он уже имеет медаль Жукова.