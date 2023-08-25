Троих саратовских бойцов спецоперации наградили медалями

Фото: Телеграм-канал Твои герои, Саратов!
Военнослужащие из Саратовской области удостоены госнаград за проявленный героизм.
Житель Ртищевского района Алексей Чихачев получил государственную награду «За боевые отличия». В мирной жизни он является сотрудником комплексного центра социального обслуживания населения Ртищевского района.
Двух жителей Калининского района Николая Колбасина и Сергея Лозанова наградили медалями «За Отвагу». Мужчины находятся на фронте с первых дней СВО.
Сергея Лозанова за героизм и верность солдатскому долгу ранее удостоили медалью Суворова и орденом Мужества.
Колбасин проходит службу по контракту. За проявленную храбрость и мужество он уже имеет медаль Жукова.