В Саратове владелец кафе заплатит 148 тысяч за незаконное исполнение музыки. Информацию сообщает пресс-служба Арбитражного суда Саратовской области.

Иск к индивидуальному предпринимателю Мехдиеву, владельцу кафе «Шаурма № 1» подали Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). В прошлом году в кафе исполнялись песни, права на которые он не получал, а именно Кэти Перри (Hot N Cold), группы «ВИА Гра» («У меня появился другой»), Dabro («Юность»), MEDUZA Feat. Dermot Kennedy (Paradise) и Minelli (Rampampam).

Суд удовлетворил требования истцов в полном объеме и взыскал с бизнесмена 148 тыс. В решении приведена таблица с названиями произведений, именами исполнителей, авторов музыки и текста, а также размер взыскиваемой компенсации за каждое произведение. Решение может быть обжаловано.