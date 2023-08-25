Саратовскую область ждут прохладные и дождливые выходные

Фото: архив КП

В ближайшие выходные в Саратовской области будет прохладно и пасмурно. Как сегодня, 25 августа рассказала начальник отдела прогнозирования областного Гидрометцентра Светлана Цветайло, температура ночью значительно снизится и составит +7...+12°С. Днем, при переменной облачности, +17...+22°С, в южных районах области +22...+25°С.

В Саратове в ночное время чуть теплее, +12...+14°С, на окраинах +8...+10°С. Днем в субботу до +20...+22°С, в воскресенье +19...+21°С.

Также в выходные прогнозируются осадки. Дожди ожидаются и в понедельник в Левобережье и восточных районах. Ветер северо-западный и северо-восточный. В субботу 3-8 м/с с порывами до 14 м/с. В воскресенье и понедельник прогнозируется сильный ветер и шквалистое усиление до 16м/с .

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