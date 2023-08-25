В канун Дня Российского кино в Саратове пройдет выставка «Из истории нашего кино»

фото: Минкульт Саратовской области

В канун Дня Российского кино в Саратове откроется выставка «Из истории нашего кино». Об этом сообщает Министерство культуры Саратовской области.

Работы студентов художественного училища имени А.П. Боголюбова можно будет увидеть в фойе кинотеатра «Победа».

Впервые на торжественном мероприятии, посвященном Дню российского кино, Саратовский областной методический киновидеоцентр в содружестве c художественным училищем имени А.П. Боголюбова представят выставку «Из истории нашего кино». На ней можно будет увидеть курсовые и дипломные работы студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова, созданные ими за последние несколько лет. Отметим, что боголюбовцы довольно часто посвящают свои творческие работы теме кинематографа.

Выставка откроется 25 августа в фойе кинотеатра «Победа» перед торжественным мероприятием, посвященном Дню российского кино, ее первыми зрителями станут специалисты кинооотрасли региона. В этот день экспозиция будет представлена частично. Все работы, объединенные темой российского кино, появятся на площадке кинотеатра в дни X Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» 9-13 октября 2023 года.

Напомним, что проект «X Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.