фото: пресс-служба минтранса

Найден подрядчик по ремонту дорог в Марксовском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Определен подрядчик на ремонт двух объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Запланирован ремонт двух трасс: участок а/д «Маркс - Липовка - п. имени Тельмана» протяженностью 11,5 км и автоподъезд к селу Калининское от этой автодороги протяженностью 5,8 км.

В село Калининское выехали специалисты областного министерства транспорта и дорожного хозяйства и встретились с местными жителями. Сельчане рассказали, что учащихся 10-11 классов из Калининского везут в школу села Кировское.

Дорога «Маркс - Липовка - Тельмана» ведет в Федоровский район. Ранее по нацпроекту в нормативное состояние было приведено свыше 21 км трассы.

Автоподъезд к селу Калининское соединяет Марксовский район с Советским. Ранее со стороны Советского района по нацпроекту было отремонтировано почти 19 км дороги «Степное - Мечетное - Любимово». Именно с ней и соединяется автоподъезд к селу Калининское.

В настоящее время определен подрядчик – ООО «ДП-6». Контракт пока не заключен. Он рассчитан на два года. При благоприятных погодных условиях к ремонту дорожники смогут приступить уже в этом году.

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние свыше 400 км трасс, включая г. Саратов и г. Энгельс.