Облсуд арестовал саратовского чиновника по обвинению в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Саратовский облсуд оставил под стражей начальника управления экономического развития администрации Федоровского района Владимира Моисеенко, который обвиняется в убийстве супруги.

Преступление было совершено в ночь с 7 на 8 августа. При избрании меры пресечения следователь указал, что Моисеенко якобы попытался скрыть следы и сообщил в полицию об обнаружении трупа только через 2,5 часа. По мнению следствия, на свободе он может скрыться или угрожать свидетелям.

Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но Октябрьский райсуд отправил его в СИЗО на 2 месяца. Адвокат обжаловал решение первой инстанции и просил избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Апелляционная инстанция оставила его без изменения. Моисеенко будет находиться под стражей до 7 октября.