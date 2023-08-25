В Саратовской области отметили рост темпов производства стройматериалов

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Обрабатывающее производство в Саратовской области выросло на 15 процентов. Об этом сообщает Министерство промышленности и энергетики области.

Индекс производства в обрабатывающей промышленности Саратовской области по итогам 7 месяцев 2023 года составил 111,1 процентов, а по итогам июля достиг 115,2 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

Держат темпы предприятия в Вольском, Балашовском, Энгельсском районах, Саратове, выпускающие строительные материалы и смеси. Производство неметаллической минеральной продукции – кирпича, железобетонных конструкций и газоблоков, цемента - в июле выросло более чем в 1,5 раза, а по итогам 7 месяцев рост практически двукратный.

Уверенная динамика в производстве лекарственных средств и материалов: +43,1% по итогам июля. Спросом пользуются новейшие разработки ветеринарной фармацевтики, импортозамещающие препараты для сельскохозяйственных животных.

Прирост на 28,6% в группе производителей машин и оборудования. Востребованы саратовские подшипники, гидроаппаратура, техника и устройства для городского коммунального хозяйства, нефтегазового сектора. По производству прочих транспортных средств рост 20,6%, в том числе, за счет железнодорожного машиностроения.

Хорошие показатели по июлю в производстве одежды (+18%), резиновых и пластмассовых изделий (+21,3%), оптики и электроники (+19,7%), мебели (+12,7%), продуктов и веществ химпрома (+14,1%).

- Обрабатывающие производства остаются главным драйвером саратовской промышленности. Предприятия сектора в июле показали рост на 15%. Помимо роста промпроизводства зафиксирован рост инвестиций в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. В первом полугодии предприятия региона инвестировали в основной капитал порядка 27 млрд рублей, что на 25% больше суммы за аналогичный период 2022 года, - прокомментировал заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

В целом региональный индекс промышленного производства по итогам января-июля 2023 года достиг 105,8%, по июлю 107,7% год к году.