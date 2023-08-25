В Саратове во время пожара в многоэтажке эвакуировали 8 человек

В Заводском районе из-за пожара в 10-этажном доме пришлось эвакуировать 8 человек. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает телеграм-канал «Заводской район (Саратов)»

Сообщение о пожаре в 10-ти этажном здании расположенном по адресу Барнаульская, 2б, поступило на пульт дежурного в 9:51. Очаг возгорания располагался в квартире на втором этаже.

На месте работают специалисты пожарной службы. Из здания пришлось эвакуировать восемь человек. О пострадавших информации не поступало.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.