фото: архив КП

У Парка Победы в Саратове спилят 18 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Саратова.

Сегодня, 25 августа, на заседании "зеленой комиссии" принято решение спилить почти 100 опасных деревьев и обрезать еще 295.

Большинство из них находятся в Волжском районе. В частности, чиновники просят выдать разрешение на удаление 16 сухих и усыхающих деревьев и 2 стволов у многоствольного дерева на территории Парка Победы. Необходима опиловка и у многих образовательных заведений областного центра.

Один из горожан попросил власти спилить «в связи с жизненным состоянием» три дерева на улице Крымской.

Наконец, компания «Госжилстрой» намерена уничтожить зеленые насаждения для строительства дороги на улице Чернышева.