Привет из 90-х: в Саратове повсеместно продолжается уличная торговля

Фото: телеграм-канале "Типичный Юбилейный (СаратоV)"

Жители Юбилейного в Саратове жалуются на предпринимателей, которые на улице регулярно торгуют продуктами питания, не смотря на запреты. Сегодня, 25 августа, в телеграм-канале «Типичный Юбилейный (СаратоV)» было опубликовано обращение местной жительницы, которая попросила администрацию города и роспотребнадзор принять меры относительно торговли колбасой на конечной поселка Юбилейный.

- Добрый день! торговля «колбасой» на улице, примите меры. Пос. Юбилейный Усть-Курдюмская 11, рядом с магазином «ВкусВилл». Женщина которая осуществляет торговлю, отгоняет мух пакетами, на улице жара, пыль!! На моё замечание, ответила что кто хочет тот покупает – написала Елена.

Уже неоднократно жители этого района сетовали на недобросовестных предпринимателей, которые располагаются в районе конечной остановки на тротуарах у магазинов и предлагают всевозможные товары. Работают в полнейшей антисанитарии. Помимо вопросов к соблюдению прав потребителей возникает еще один – культурный облик города. Все эти раскладные столики и сомнительные продукты выглядят как «привет из 90-х». «Бизнесмены» вечером сворачиваются и оставляют после себя горы мусора и грязи.

Похожая ситуация и в Ленинском районе. Интересно и то, что горе-продавцы чувствуют себя вполне вольготно и не боятся проверок.

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