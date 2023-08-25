В Саратове ввели новые ограничения из-за распространения энтеровирусной инфекции

Кроме этого в школах отменяется кабинетная система

В Саратове состоялось заседание штаба по эпидемиологической ситуации. Собрание инициировал и провел губернатор Роман Бусаргин, поскольку в регионе продолжается распространение энтеровирусной инфекции. Участие в заседании приняли профильные министры регионального кабмина, руководитель территориального Роспотребнадзора Николай Павлов, главы администраций Саратова и Энгельса.

Участники оперштаба совместно рассмотрели рекомендации, которые подготовил Роспотребнадзор в связи с началом учебного года, ведь с сентября детям придется контактировать намного чаще, поэтому важно позаботиться об их здоровье и предотвратить риски массового распространения энтеровируса.

В первую очередь чиновники и санитарные врачи пересмотрели формат линеек на 1 сентября. Они пройдут во всех школах области по параллелям в разное время. Так, по требованию Роспотребнадзора, в одной параллели должно быть не более трёх классов: например, с 1-го по 3-й, с 4-го по 6-й, с 7-го по 9-й, 10-й – 11-й. Администрации школ должны предусмотреть достаточно времени между линейками, которое отведут на дезинфекцию территории.

Кроме этого в школах отменяется кабинетная система. Дети из одного класса будут всё время заниматься в одном помещении.